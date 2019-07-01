Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может покинуть клуб в летнее межсезонье, сообщает Goal.com.



По информации издания, в настоящее время 33-летний футболист ведёт с петербургским клубом переговоры о расторжении контракта, который рассчитан до лета 2020 года.



Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является. Исключением стал лишь сезон-2007/08, в котором хавбек выступал за «Эмполи» на правах аренды.



В минувшем сезоне Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку.

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