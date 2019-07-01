Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может покинуть клуб в летнее межсезонье, сообщает Goal.com.

По информации издания, в настоящее время 33-летний футболист ведёт с петербургским клубом переговоры о расторжении контракта, который рассчитан до лета 2020 года.

Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является. Исключением стал лишь сезон-2007/08, в котором хавбек выступал за «Эмполи» на правах аренды.

В минувшем сезоне Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку.

История Маркизио – урок «Зениту». Не надо брать игроков с историей травм
Титулованный новичок «Зенита» рискует больше не сыграть.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент