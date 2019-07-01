Филипп Кудрявцев будет комментировать матчи английской Премьер-лиги

Филипп Кудрявцев стал ещё одним комментатором спортивной видеоредакции Okko Спорт. Он будет комментировать матчи английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.



Ранее к команде комментаторов, возглавляемой Владимиром Стогниенко, присоединились Кирилл Дементьев, Александр Елагин, Денис Алхазов и Роман Гутцайт.



«Когда в Сети появилась информация, что Владимир Стогниенко займёт должность шеф-редактора, я сам написал ему, чтобы узнать больше о проекте. Владимир предложил мне работать в команде, и я с радостью согласился. Английская Премьер-лига научила нас тому, что из футбола можно сделать шоу. И здорово быть частью команды, которая сделает английский футбол ещё интереснее для российских зрителей», – сказал Кудрявцев.



Rambler Group и английская Премьер-лига в апреле подписали контракт, в рамках которого входящий в группу онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей английской Премьер-лиги, а также другой связанный с ними контент.



Все матчи английской Премьер-лиги — на Okko Спорт. Специальные условия до 31 июля.