Бердыев перестал быть совладельцем «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев вышел из капитала ООО «ФК «Рубин», управляющего активами клуба. Единственным владельцем предприятия стал генеральный директор „Рубина“ Рустем Сайманов, соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 25 июня.

Бердыев ушёл в отставку с поста главного тренера «Рубина» в начале июня, на тот момент он владел 49,99% в уставном капитале одноименного ООО. Остальные 50,01% в уставном капитале принадлежали Сайманову.



Бердыев и Сайманов учредили ООО «ФК «Рубин» в феврале 2018 года. По сообщениями СМИ, впоследствии с новым юрлицом подписали соглашения сотрудники и игроки „Рубина“. 66-летний специалист тренировал „Рубин“ с 2001 по 2013 год, в 2014-2017 годах работал с „Ростовом“, а потом вернулся в Казань. В июне 2019 года „Рубин“ объявил об уходе Бердыева в отставку.