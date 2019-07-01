Футболки женской сборной США становятся всё более популярными среди американских мальчиков. Об этом сообщил футбольный журналист издания Sports Illustrated Грант Валь.

Ранее Nike объявил о рекордных продажах футболок женской сборной США благодаря проходящему во Франции чемпионату мира. Компания на своём сайте за один сезон продала футболок женской сборной США больше, чем футболок любой другой футбольной команды. Nike увеличил оптовую выручку в женском сегменте на 11% до $ 7,4 млрд.

«Это не совпадение, что Nike теперь продаёт футболки женской сборной США для мужчин и мальчиков, и я вижу, что мужчины и мальчики постоянно их носят, и часто с именем женского игрока на спине», — цитирует Валя TODAY Parents.

Сборная США вышла в полуфинал женского чемпионата мира, где сыграет с командой Англии. Эта встреча состоится завтра, 2 июля, в Лионе.

Футболки женской сборной США популярны у американских мальчиков Фото : Today.com