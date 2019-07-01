Алиев: у Газзаева были самые бессмысленные тренировки, с которыми я сталкивался

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о работе с экс главным тренером команды Валерием Газзаевым.
«Почему не сложилось с Газзаевым? Сложно сказать, для меня это загадка. Я у него не спрашивал – он бы всё равно не ответил, потому что гордый, осетин. У Газзаева самые бессмысленные тренировки, с которыми я столкнулся в карьере. Бесконечное наматывание километров, большинство упражнений без мяча – он называл это набором кондиций. Каждый день бежишь под пульсом 200 и сходишь с ума. Киевское «Динамо» никогда так не играло. Никакого удовольствия от работы, только отвращение», — приводит слова Алиева Eurosport.ru.
Газзаев возглавлял киевское «Динамо» с 2009 по 2010 год. Алиев защищал цвета клуба с 2005 по 2010 год, после чего успел поиграть в России за «Локомотив» и «Анжи».
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