Алиев: порой разыгрывал темнокожих, приносил бананы и говорил: «Привет, негрила»
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал об отношениях с иностранными футболистами во времена выступления за украинский клуб и о розыгрышах, которые он устраивал для темнокожих игроков.
«Дружил ли с легионерами? Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал – всегда пели. Я иногда разыгрывал темнокожих, приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Но это всё в шутку – никто не обижался», — приводит слова Алиева Eurosport.ru.
Алиев защищал цвета киевского «Динамо» с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр успел поиграть в России за «Локомотив» и «Анжи». В прошлом году хавбек завершил карьеру.
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