Алиев: в конфликте между Россией и Украиной виноват Порошенко с его кошельком

Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев поделился мыслями о переходах украинских футболистов в клубы Российской Премьер-Лиги, а также высказался о конфликте между Украиной и Россией.
«Йожеф Сабо раскритиковал украинских игроков за переход в российские клубы? Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика политикой, а семью кто кормить будет? Пусть тогда Сабо обеспечивает их детей. Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться? Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены – своим.
Сейчас много зомбированных людей живёт как на Украине, так и в России. Я считаю, что в конфликте между странами виноват Порошенко с его кошельком», — приводит слова Алиева Eurosport.ru.
- 1 июля 2019
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