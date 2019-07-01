Зинченко сменил игровой номер в «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сменил игровой номер. Как сообщает пресс-служба «горожан», украинский футболист, ранее игравший под 35-м номером, в следующем сезоне будет носить футболку с номером «11». Ранее этот номер принадлежал защитнику Александру Коларову, который покинул «Манчестер Сити» два года назад.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами. С «горожанами» украинец дважды становился победителем английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу — Кубок Англии и Суперкубок Англии.