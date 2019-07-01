Созин — о приглашении в РПЛ клубов из СНГ: это утопия, но разумное зерно есть

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о возможном приглашении в Российскую Премьер-Лигу клубов из соседних стран.



«В последнее время появилась идея приглашения команд из ближнего зарубежья для участия в РПЛ. На первый взгляд – это полная утопия, сразу возникает много вопросов. Но разумное зерно тут точно есть, тем более если учесть спортивную составляющую. Эта идея точно намного лучше, чем делить чемпионат на восьмёрки, пятёрки и так далее. Когда вы делите команды на восьмёрки, то чемпионат заканчивается – вторая восьмёрка не играет, да и у пятой и шестой команд мотивации может не быть, следовательно, падает интерес.



Немного пофантазируем. Например, нам удастся уговорить для участия в нашем чемпионате БАТЭ, «Кайрат», возможно, «Арарат», «Динамо» Брест. Сразу оговорюсь: команды названы условно. Тогда возникает первый вопрос. В своих чемпионатах эти команды занимают места, позволяющие учувствовать в еврокубках, а главное – в Лиге чемпионов. Это позволяет этим командам зарабатывать, для них это является серьёзной финансовой подпиткой. В российском же чемпионате, или в «совместном» чемпионате, у них таких шансов будет намного меньше. Тогда они попросят организаторов турнира эти убытки им возместить. Это уже происходит в КХЛ с приглашёнными командами из-за рубежа, которые живут на деньги «Газпрома» или близких к нему компаний. Поэтому для принятия решения нужно всё очень тщательно взвесить. Желание клубов проводить большее количество матчей понятно, но можно получить и обратный эффект от этого увеличения.



Но главная проблема – не в приглашении команд. Беда в том, что даже в 16 командах в нашем чемпионате всегда кто-то выпадает и по-своему уровню не является командой РПЛ. Для меня непонятно, как можно заявляться в Премьер-Лигу, не имея соответствующей инфраструктуры: базы для подготовки, стадиона, уровня чемпионата, детской академии… Вот мы и получили в прошлом году «Енисей» со своими проблемами и склоками, а в этом году – «Тамбов». При всём моём уважении к руководителям этих клубов, хотя скорее к руководителям регионов, но они решают какие-то сиюминутные задачи, а страдает общий уровень чемпионата России. Пока руководители российского футбола не наведут финансовый порядок в своём хозяйстве, пока лицензирование клубов будет проходить не по упрощённой схеме, а по реальным критериям, идея приглашения сильных и финансово стабильных клубов из ближнего зарубежья имеет право на жизнь. Получится это или нет – зависит от руководства РФС», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Лимит – наше всё». Тренеры РПЛ не протестуют, им всё нравится Недоволен только Карпин, но его никто не поддерживает.