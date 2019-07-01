Адвокат: скорее всего, Мамаева и Кокорина этапируют в выходные

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сообщил, когда произойдёт этапирование его подопечного.



«Сегодня в следственный изолятор должен поступить апелляционный приговор. Я его получил в пятницу. Как только он поступит в СИЗО, будет определяться вопрос с этапированием. Обычно оно проходит в выходные. Не знаю, каким образом это будет осуществляться, может, на поезде, может, иным видом транспорта, но в любом случае все обстоятельства этапирования всегда сохраняются в тайне и информация доводится только по факту поступления. В пятницу Максименко (заместитель директора ФСИН России) говорил о том, что принято решение, согласно которому все будут отбывать наказание в одном месте. В принципе, это очень разумное и правильное решение: по большому счету, если рассматривать вопрос об УДО, по-правильному надо делать это в отношении всех, чтобы если выходили, то выходили все вместе.



Я получил апелляционный приговор и скажу честно, что давно не видел таких неудовлетворительных судебных актов. Ни один мой довод, приведённый в обоснование по всем обстоятельствам, фактически не опровергнут и даже не указан. Это говорит о том, что суд принципиально обошёл вниманием все важные доводы со стороны защиты и пошел по формальному пути, никак не обосновав свое решение. То есть, это вообще незаконный необоснованный судебный акт, который, я полагаю, рано или поздно будет отменен вышестоящей инстанцией. В ближайшее время я подам кассационную жалобу и рассчитываю, что вышестоящий суд примет более правильное и справедливое решение, а самое главное, законное. Потому что то решение, которое есть сейчас, абсолютно далеко от закона, справедливости и даже от фактических обстоятельств дела. Моего процессуального уважения, как адвоката, этот судебный акт не заслуживает. Будем надеяться, что в ближайшее время все выйдут и займутся своим делом», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

Адвокат Мамаева рассказал, почему его клиента не этапируют в колонию