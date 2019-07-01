Акинфеев рассказал, гадал ли он во время серии послематчевых пенальти с Испанией

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о послематчевой серии пенальти в матче с командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира – 2018.



«Гадал ли во время серии послематчевых пенальти с Испанией? Нет. У нас тренер вратарей перед каждой игрой проводил тактические занятия: штрафные, угловые, стандарты и просмотр исполнения пенальти соперниками. В принципе, практически все ударили в тот угол, куда они били ранее. Но когда ты становишься в ворота, во время серии пенальти это немного уходит на второй план и где-то можешь забываться.



Эмоции перехлёстывают, и ты такой: сейчас возьму и всё отобью. Такого не бывает. Но могу сказать, что Коке пробил туда. Аспас обычно бьёт в тот угол, куда я прыгнул, но здесь получился удар чуть по центру, поэтому больше повезло. Иньеста забил — мой косяк, потому что он тоже бил в привычное место. Рамос очень хорошо бьёт, обманывает, и тренер сразу сказал: „Ты его не угадаешь», — сказал Акинфеев в ролике на канале сборной России в YouTube.

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