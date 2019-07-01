Стала известна сумма, которую Райола заработает на переходе де Лигта в «Ювентус»
Агент Мино Райола, представляющий интересы защитника «Аякса» Матейса де Лигта, заработает крупную сумму при переходе своего клиента в туринский «Ювентус».
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Stampa, Райола получит € 11 млн, что составит примерно 15% от общей суммы трансфера.
Ранее сообщалось, что переход де Лигта в «Ювентус» будет завершён сегодня, 1 июля. Ожидается, что приобретение 19-летнего защитника обойдётся бьянконери в € 67 млн. Соглашение между клубами также будет предполагать выплату бонусов в размере € 13 млн. Сам де Лигт уже согласовал с туринцами пятилетний контракт с зарплатой € 8 млн в год. В новой команде футболист также сможет зарабатывать до € 4 млн в год в качестве бонусов.
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- 1 июля 2019
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