Акинфеев: Смолов осознал, что в серии пенальти с Хорватией поступил глупо

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о послематчевой серии пенальти в матче с командой Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира–2018, в которой нападающий Фёдор Смолов не реализовал свой удар.
«Конечно же, Смолов не виноват. То есть в плане исполнения удара он, может, где-то и виноват. Но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил. У меня такое было после Кореи, когда я на улицу не мог выйти, все гнобят. Это нормальная история, и здесь ты не должен показывать свою слабость.
Нельзя дать себя размазать. Может, он и совершил глупость. Ну и что теперь? Теперь мы должны повесить на Федю, что ядерная боеголовка куда-то полетела из-за его пенальти? Если ты делаешь неправильные действия, в футболе этого не прощают. Но мы — команда. Смолов же не бил пять пенальти хорватам. Он извинился перед командой и перед болельщиками.
Думаю, многие люди это тоже понимают. Да, куча хейтеров начинают тебя гнобить. Даже если ты забьёшь или отобьёшь пенальти, тебя гнобят. Начинают — да в него просто попали! Это нормально, это жизнь. Федя сделал мужской поступок — извинился в раздевалке, извинился перед страной. Он полностью осознал, что в тот момент поступил глупо», — сказал Акинфеев в ролике на канале сборной России в YouTube.
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