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Рами отстранён от тренировок после обвинений Памелы Андерсон в домашнем насилии

Рами отстранён от тренировок после обвинений Памелы Андерсон в домашнем насилии
Футбол / Франция 0

Защитник «Марселя» Адиль Рами был отстранён клубом от тренировок с командой, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

По словам источника, решение провансальцев связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес футболиста со стороны его бывшей подруги – актрисы и модели Памелы Андерсон. В клубе уже начали внутреннее расследование в отношении Рами, о чём игрок был уведомлён по почте в середине июня. Не исключено, что в ближайшее время контракт с 33-летним защитником будет расторгнут.

Сам Рами разочарован действиями «Марселя» и считает, что клуб воспользовался ситуацией, чтобы сэкономить на его зарплате и облегчить свои проблемы с финансовым фэйр-плей. Провансальцы смогут избежать выплаты компенсации, если удастся доказать виновность футболиста.

Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон в домашнем насилии
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