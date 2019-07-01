Рами отстранён от тренировок после обвинений Памелы Андерсон в домашнем насилии

Защитник «Марселя» Адиль Рами был отстранён клубом от тренировок с командой, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.



По словам источника, решение провансальцев связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес футболиста со стороны его бывшей подруги – актрисы и модели Памелы Андерсон. В клубе уже начали внутреннее расследование в отношении Рами, о чём игрок был уведомлён по почте в середине июня. Не исключено, что в ближайшее время контракт с 33-летним защитником будет расторгнут.



Сам Рами разочарован действиями «Марселя» и считает, что клуб воспользовался ситуацией, чтобы сэкономить на его зарплате и облегчить свои проблемы с финансовым фэйр-плей. Провансальцы смогут избежать выплаты компенсации, если удастся доказать виновность футболиста.

Рами ответил на обвинения Памелы Андерсон в домашнем насилии