Касильяс, перенёсший сердечный приступ, начал предсезонную подготовку с «Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс начал предсезонную подготовку с португальской командой, несмотря на перенесённый в мае сердечный приступ, сообщает AS.



Предсезонный сбор «Порту» начался сегодня, 1 июля. Футболисты португальского клуба прошли медицинское обследование. По информации источника, пока вопрос возобновления Касильясом полноценных тренировок не решён.



Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался ещё год контракта с клубом.



Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

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