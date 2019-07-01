«Боруссия» Д объявила о переходе победителя Юношеской лиги УЕФА

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе защитника юношеской сборной Испании и «Барселоны» Матеу Морея. 19-летний футболист заключил контракт с дортмундцами, рассчитанный до 30 июня 2024 года.



«Дортмундская „Боруссия“ — это фантастический клуб, в котором много молодых игроков. Я верю, что смогу принести пользу команде. Хочу как можно скорее включиться в рабочий процесс и выучить язык, ведь это сделает интеграцию в новое пространство гораздо проще», — отметил Морей.



В составе сборной Испании U17 становился победителем юношеского чемпионата Европы в 2017 году. Вместе с «Барселоной» Морей стал чемпионом Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2017/18. «Боруссия» Д заняла второе место в чемпионате Германии по итогами минувшего сезона.