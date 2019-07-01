«Боруссия» Д объявила о переходе победителя Юношеской лиги УЕФА

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе защитника юношеской сборной Испании и «Барселоны» Матеу Морея. 19-летний футболист заключил контракт с дортмундцами, рассчитанный до 30 июня 2024 года.
«Дортмундская „Боруссия“ — это фантастический клуб, в котором много молодых игроков. Я верю, что смогу принести пользу команде. Хочу как можно скорее включиться в рабочий процесс и выучить язык, ведь это сделает интеграцию в новое пространство гораздо проще», — отметил Морей.
В составе сборной Испании U17 становился победителем юношеского чемпионата Европы в 2017 году. Вместе с «Барселоной» Морей стал чемпионом Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2017/18. «Боруссия» Д заняла второе место в чемпионате Германии по итогами минувшего сезона.
- 1 июля 2019
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
17:55
-
17:51
-
17:47
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:17
-
17:10
-
16:55
-
16:31
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:02
-
15:49
-
15:48
-
15:41
-
15:33
-
15:26
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:40
-
14:28
-
14:10
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:55