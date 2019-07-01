Живоглядов: с каждой игрой я всё лучше и лучше понимаю партнёров по «Локомотиву»

Новичок «Локомотива» защитник Дмитрий Живоглядов рассказал, как проходит подготовка к сезону, а также поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Как я сыграл в матче с „Жилиной“, пусть скажет главный тренер. Не мне оценивать мою игру.



С каждой игрой я всё лучше и лучше понимаю партнёров. Поэтому каждый день сборов идёт на пользу. Над чем будем работать дальше, нам ещё скажут. До этого закладывали физику плюс делали технико-тактические упражнения. Всё как обычно, идёт подготовка к сезону. Ближе к чемпионату нагрузки уменьшатся.



Суперкубок России — это официальная игра, «Локомотив» давно не выигрывал Суперкубок. Вроде три раза подряд проигрывали. Нужно выходить и выигрывать. Всё делается для того, чтобы наконец-то пришла победа», — приводятся слова Живоглядова в официальном «твиттере» «Локомотива».