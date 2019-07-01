«Пюник»: переход в РПЛ – серьёзный шаг, это подтянуло бы весь армянский футбол

Владелец ереванского «Пюника» Артур Согомонян прокомментировал идею о расширении РПЛ зарубежными клубами.



«Для нас переход в РПЛ был бы очень серьёзным шагом вперёд. Это подтянуло бы весь армянский футбол. Не секрет, что Россия на другом уровне, поэтому такая перспектива достаточно интересна. Конечно, потребуются уже другие инвестиции, но это будут игры совсем другого класса: представьте, если в Армению вновь будут прилетать такие клубы, как ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Каждый матч будет восприниматься армянскими болельщиками очень серьёзно. Немало детей мечтают играть в РПЛ, а после расширения лиги у них будет возможность проявить в себя там и продолжить свою карьеру в российских клубах.



Если говорить объективно, на сегодняшний день армянским клубам будет сложно конкурировать с Премьер-Лигой, поэтому, скорее всего, было бы правильно начать с ФНЛ. С перелётами проблем не должно быть, к нам же ведь тоже будут прилетать из других городов. В России проживает армян намного больше, чем в самой Армении, поэтому болельщики будут не только на родине, но и во многих городах России. Конечно, можно создать новый турнир, но не такой, как Кубок Содружества, который себя не оправдал, а некая своя Евразийская лига, тогда это будет очень сильный толчок для всех стран Евразийского союза», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анри Агабабяном.

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