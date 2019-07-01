Мурило: абсолютно не обижает то, что Сёмин меня не знал

Новичок «Локомотива» бразильский защитник Мурило Серкейра прокомментировал слова главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина. Напомним, ранее специалист заявил, что плохо знаком с новым футболистом команды и его игровыми качествами.
«Меня абсолютно не обижает то, что Сёмин меня не знал. Я в курсе, что тренер не знал мой профиль, но меня это не беспокоило. Надо было просто приехать и доказать всё своей работой. Я уверен в себе, и никакого стресса у меня не было.
У нас уже был разговор с Сёминым и Гилерме, который выступил переводчиком. Тренер сказал, чтобы я спокойно показывал свой потенциал. Заверил, что всё будет хорошо и люди в клубе тепло ко мне относятся. Те слова вселили в меня спокойствие», — сказал Мурило в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
- 1 июля 2019
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