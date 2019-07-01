Далич: рад, что Влашич подписал контракт с ЦСКА, в «Эвертоне» ему было бы хуже

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о заключении полноценного контракта хорватского полузащитника Николы Влашича с ЦСКА.



«Рад, что в ЦСКА теперь играют три футболиста из Хорватии. Бистрович, Влашич и Шарлия будут помогать друг другу, вместе им будет лучше. Все они – наше будущее. После чемпионата мира у сборной сильно изменился состав, нужно было многое менять. Плюс в ближайшие год-два международную карьеру завершат Модрич, Ракитич, Ловрен, Вида. Как раз их позиции могут занять Бистрович с Шарлией. Влашич уже в сборной Хорватии, это футболист большого таланта. Отлично, что он подписал полноценный контракт с ЦСКА.



В „Эвертоне“ ему было бы хуже, потому что в ЦСКА он уже год, добился определённых успехов, адаптировался к российскому футболу. Но сейчас для него важнее всего – здоровье. К сожалению, в этом году он получил несколько травм, но, надеюсь, всё будет хорошо. Я доволен тем, как он играл за ЦСКА, первую и молодёжную команды Хорватии», — приводит слова Далича «Спорт-экспресс».

Влашич перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.