Баринов: отдадим все силы для победы в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Не зацикливаемся, что два раза проиграли в матчах за Суперкубок. Конечно, это неприятно. Мы готовимся в обычном режиме и хотим победить. Учитывая, что соперник очень тяжёлый, мы отдадим все силы для победы.



Не думаю, что наш приезд со сборов, который состоится за полтора дня до матча за Суперкубок, как-то скажется на состоянии команды. Заедем на базу и подготовимся. Хорошо, что матч за Суперкубок пройдёт в Москве — не надо никуда лететь. Будем готовиться в Баковке.



С «Зенитом» не очень получился только первый матч прошлого сезона. Потом, считаю, мы нормально играли. Во втором тайме ничего не давали сделать, но нелепый штрафной они забили. Пришлось больше усилий прикладывать, чтобы отыграться.



Считаю, что мы не растеряли свои лучшие кондиции. Состояние хорошее. За нами следят, надевают датчики. Если что-то будет не так, то нам скажут», — приводятся слова Баринова в официальном «твиттере» «Локомотива».