«Рома» сообщает о пропавших детях при объявлении трансферов

Римская «Рома» объявила о переходе полузащитника «Наполи» Амаду Диавара. При этом итальянский клуб сообщил о пропавших детях по всему миру, чтобы помочь в их поисках.

«Этим летом „Рома“ использует рекламу, генерируемую каждым видеообъявлением в социальных сетях, чтобы помочь повысить осведомлённость о поиске пропавших детей во всем мире», — сообщается в официальном «твиттере» «Ромы».

«Рома» сотрудничает с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей в США и организацией Telefono Azzurro, защищающей права детей в Италии.

21-летний Диавара перешёл в «Рому» за € 21 млн. Футболист стал частью компенсации за переход защитника «Ромы» Костаса Маноласа в «Наполи», трансфер которого обошёлся в € 36 млн.