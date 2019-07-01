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ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в клуб на правах аренды.

22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что руководство ЦСКА достигло договорённости с коллегами из клуба «Славен-Белупо» о переходе Шарлии. В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии и не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.

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