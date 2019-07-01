ЦСКА объявил о переходе защитника Шарлии на правах аренды
ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в клуб на правах аренды.
22-летний хорватский футболист будет выступать в составе московской команды до конца сезона-2019/20. Также ЦСКА будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.
Напомним, «Чемпионат» первым сообщил, что руководство ЦСКА достигло договорённости с коллегами из клуба «Славен-Белупо» о переходе Шарлии. В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии и не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.
Новичок ЦСКА Шарлия — в стартовом составе команды на матч со «Спартаком»
- 1 июля 2019
-
19:55
-
19:41
-
19:40
-
19:33
-
19:27
-
19:21
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
17:55
-
17:51
-
17:47
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:17
-
17:10
-
16:55
-
16:31
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:02
-
15:49
-
15:48
-
15:41
-
15:33
Партнерский контент