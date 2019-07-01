В рамках программы Nike «Играй как богиня» прошли первые матчи
В парке Горького в Box MSK сейчас в самом разгаре летняя программа Nike «Играй как богиня», вдохновленная богиней победы Никой. 27 июня в рамках программы стартовал футбольный турнир среди девушек. Женская футбольная команда «Чемпионата» провела три игры (2 победы, 1 ничья) и по итогам группового этапа заняла второе место. Победитель турнира определится 7 июля, в день окончания женского чемпионата мира по футболу во Франции.
Помимо футбольного турнира программа наполнена комбинированными спортивными тренировками и креативными воркшопами по направлениям: мода, искусство, дизайн и наука.
- 1 июля 2019
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