Ловчев: «Спартак» не выиграет у «Зенита» и ЦСКА на дистанции, нужно укрепляться

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура предсезонного австрийского турнира с ЦСКА (3:1), а также поделился мнением о перспективах спартаковцев в новом сезоне.

«Предполагал, что победит ЦСКА. Всё-таки эта команда, можно сказать, выдрессирована, каждый знает свой манёвр. Но не играли Акинфеев, Фернандес и Влашич — главные люди в этой команде. И всё равно думал, что у „Спартака“, где команда в очередной раз только складывается, не будет преимущества.



Поначалу его не было ни у кого. Но потом ситуация на поле изменилась. „Спартак“ в итоге выиграл — и это важно. Ерунда, что игра на сборах ничего не значит. Об этом говорит и история с удалением Набабкина. Такие эмоции!



Однозначно Адриано, который отмахнулся от игрока ЦСКА, тоже стоило удалять, судья был обязан это сделать. И всё же я акцентирую внимание на действиях Набабкина — как он хлестал бразильца в эпизоде и с первой карточкой! Поэтому мне понятны эмоции Адриано, который ответил на то, что его постоянно окучивают по ногам. Но понятны — это не значит, что я их одобряю.



В этот момент была сломана и игра — ЦСКА остался в меньшинстве, преимущество полностью перешло к „Спартаку“. И честь и хвала, что они смогли его реализовать. У Гапонова получился отличный удар, хотя парень, кажется, не ожидал от себя такого. Сужу по его эмоциям после гола.



Ещё тема, к которой важно вернуться. В предыдущем комментарии я критиковал Кутепова и сказал, что был бы счастлив его уходу из „Спартака“. Да, это грубовато. Но вы же знаете, что я привык говорить прямо…



Слежу давно за Ильёй. И не вижу прогресса у этого парня. Он провёл несколько удачных игр на чемпионате мира. А дальше что? Сколько ошибок им совершается!.. Вот и в игре с „Ростовом“ — самое начало матча, и такие действия защитника. Ну как это можно? Как я, всю жизнь отыгравший в обороне „Спартака“, должен реагировать? Даже если Кутепов после травмы, он же вышел на поле. Значит, готов играть. Но выходит, что нет. Из-за этого мои эмоции.



Это же „Спартак“. Здесь должны быть те, кто готов биться за золото. Такие как Джикия, как Жиго, который после травмы тоже допускает ошибки. В „Спартаке“ сейчас есть квалифицированные футболисты. Зе Луиш, Фернандо, Адриано, Зобнин, те же Джикия с Жиго. Но это только игроки. Команды по-прежнему не вижу…



«Спартаку» честь и хвала, что выиграл у этого ЦСКА — без главных исполнителей. Возможно, выиграет и в чемпионате — и у «армейцев», и у «Зенита». Но этот «Спартак» не выиграет у них на длинной дистанции, то есть в сезоне. Поэтому надо укрепляться», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.