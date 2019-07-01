Мещеряков: контракт Кварацхелии был согласован, но в голову к людям не залезешь

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии из стана «железнодорожников». Напомним, у грузинского игрока истёк срок арендного соглашения с клубом.



«Контракт Кварацхелии был предложен относительно давно и согласован всеми сторонами. Он ожидал технического подписания. Но в голову к людям не залезешь… Не готов за кого-то думать. В моём понимании: есть контракт согласованный, значит, стороны договорились», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды в феврале 2019 года. В составе московского клуба грузинский игрок принял учатие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол.