«Зенит» объявил об уходе Маркизио
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио покинул «Зенит». Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.
«Клаудио Маркизио покидает «Зенит». Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта», — сообщается в официальном «твиттере» петербургского клуба.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.
История Маркизио – урок «Зениту». Не надо брать игроков с историей травм
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