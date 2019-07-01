«Зенит» объявил об уходе Маркизио

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио покинул «Зенит». Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.

«Клаудио Маркизио покидает «Зенит». Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта», — сообщается в официальном «твиттере» петербургского клуба.

Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.



В минувшем сезоне 33-летний Маркизио испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего принял участие лишь в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. В составе «Зенита» итальянский хавбек стал чемпионом России.