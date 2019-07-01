Мурило: Неймар очень открытый человек, словами не передать

Бразильский защитник «Локомотива» Мурило Серкейра рассказал о своём знакомстве со звёздным соотечественником нападающим «ПСЖ» Неймаром.

«Это было в команде U20. В олимпийской сборной в качестве подготовки мы тренировались вместе с игроками сборной Бразилии. Играем как-то в приставку, а тут приходит Неймар! Открытая душа — ко всем подошёл, похлопал по плечу, поддержал словами. Очень открытый человек, словами не передать. Потом начал играть c нами в FIFA и настольный теннис. Он, кстати, очень хорош.

За кого играл Неймар в FIFA? «Барселона» или «ПСЖ»? Ну нет, ха-ха, это был 2016 год, я уже и не вспомню.

Мои кореша в сборной Бразилии — это Милитао из «Реала», Пакета из «Милана» и Ришарлисон из «Эвертона». Пожалуй, они главные. В 2016-м мы играли в той самой сборной Бразилии до 20 лет, с тех пор и знакомы. Хотя не могу сказать, что мы с ними пересекаемся. Практически не созваниваемся. Зато общаемся с Айртоном из «Спартака» и Раванелли из «Ахмата». Последний, к несчастью, недавно получил «кресты», — сказал Мурило в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.