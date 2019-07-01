Источник: Бенитес согласился возглавить «Далянь Ифан»
Бывший главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес согласился возглавить китайский клуб «Далянь Ифан», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 59-летний испанский специалист может быть представлен в качестве наставника команды, выступающей в китайской Суперлиге, завтра, 2 июля. Отмечается, что зарплата Бенитеса в «Далянь Ифан» составит £ 12 млн (около € 13,4 млн).
Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.
«Далянь Ифан» после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги сезона 2019 года.
Бенитес заявил, что хотел остаться в «Ньюкасле» и ушёл из-за руководства
- 1 июля 2019
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