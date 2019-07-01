«Спартак» 3 июля проведёт контрольный матч с венгерским «Дьёри ЭТО»
Московский «Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с венгерским клубом «Дьёри ЭТО».
«3 июля «Спартак» проведёт матч в Венгрии. Красно-белые сыграют против клуба «Дьёри ЭТО». Матч состоится на стадионе соперника «ЭТО Парк» в городе Дьёр и начнётся в 19:00 мск», — сообщается в официальном «твиттере» «Спартака».
В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 4 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». В 1-м туре «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2, а во 2-м — обыграл ЦСКА (3:1).
В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.
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- 1 июля 2019
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