«Спартак» 3 июля проведёт контрольный матч с венгерским «Дьёри ЭТО»

Московский «Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с венгерским клубом «Дьёри ЭТО».

«3 июля «Спартак» проведёт матч в Венгрии. Красно-белые сыграют против клуба «Дьёри ЭТО». Матч состоится на стадионе соперника «ЭТО Парк» в городе Дьёр и начнётся в 19:00 мск», — сообщается в официальном «твиттере» «Спартака».

В настоящее время «Спартак» принимает участие в предсезонном турнире, который проходит в Австрии. В 3-м, заключительном, туре турнира спартаковцы сыграют с «Краснодаром». Матч состоится 4 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». В 1-м туре «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 0:2, а во 2-м — обыграл ЦСКА (3:1).

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в РПЛ.