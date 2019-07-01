Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию в матче Кубка африканских наций

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Намибии встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара. Игра состоялась на стадионе «30 июня» в Каире и завершилась со счётом 4:1 в пользу ивуарийской сборной.
На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Кот-д'Ивуара Макс-Ален Градель. На 58-й минуте полузащитник Сере Ди удвоил преимущество ивуарийской команды в счёте. Через 13 минут единственный гол за сборную Намибии забил хавбек Джослин Каматука. На 84-й минуте забитый мяч на свой счёт записал форвард национальной команды Кот-д'Ивуара Уилфрид Заха. До разгромного счёт в матче довёл ивуарийский нападающий Максвелл Корне, забивший гол на 89-й минуте.
Сборная Кот-д'Ивуара набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Намибия (0) — на последнем, четвёртом месте.
- 1 июля 2019
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