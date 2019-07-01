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Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию в матче Кубка африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара разгромила Намибию в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Намибии встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара. Игра состоялась на стадионе «30 июня» в Каире и завершилась со счётом 4:1 в пользу ивуарийской сборной.

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Кот-д'Ивуара Макс-Ален Градель. На 58-й минуте полузащитник Сере Ди удвоил преимущество ивуарийской команды в счёте. Через 13 минут единственный гол за сборную Намибии забил хавбек Джослин Каматука. На 84-й минуте забитый мяч на свой счёт записал форвард национальной команды Кот-д'Ивуара Уилфрид Заха. До разгромного счёт в матче довёл ивуарийский нападающий Максвелл Корне, забивший гол на 89-й минуте.

Сборная Кот-д'Ивуара набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Намибия (0) — на последнем, четвёртом месте.

Кубок африканских наций. Группа D. 3-й тур
01 июля 2019, понедельник. 19:00 МСК
Намибия
1 : 4
Кот-д'Ивуар
0:1 – Градель – 39, 0:2 – Ди – 58, 1:2 – Каматука – 71, 1:3 – Заха – 84, 1:4 – Корне – 89
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