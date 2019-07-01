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Сборная Марокко обыграла ЮАР и вышла в плей-офф Кубка африканских наций

Сборная Марокко обыграла ЮАР и вышла в плей-офф Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная ЮАР встречалась с национальной командой Марокко. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканской команды.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник национальной команды Марокко Мбарк Буссуфа, который отправил мяч в ворота команды Южной Африки на 90-й минуте.

Сборная Марокко набрала 9 очков в 3 матчах и заняла первое место в турнирной таблице группы D. Таким образом, марокканская национальная команда вышла в плей-офф Кубка африканских наций. Сборная Южной Африки (3) расположилась на третьем месте в группе D. Соперниками команд на групповом этапе являются сборные Кот-д'Ивуара и Намибии.

Кубок африканских наций. Группа D. 3-й тур
01 июля 2019, понедельник. 19:00 МСК
ЮАР
0 : 1
Марокко
0:1 – Буссуфа – 90
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