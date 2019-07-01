«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм

Известному фанату ЦСКА Андрею Малосолову запретили посещать домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» за оскорбление бразильского нападающего красно-белых Луиса Адриано, у которого произошёл конфликт с защитником «армейцев» Кириллом Набабкиным во время матча предсезонного турнира в Австрии, сообщает «РБК-Спорт».

Малосолов опубликовал в «Твиттере» расистское сообщение, вызвавшее большой резонанс. Затем данный пост был удалён.

Эпизод произошёл на 42-й минуте. Набабкин после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.



Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу.



Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.