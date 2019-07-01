«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм

Известному фанату ЦСКА Андрею Малосолову запретили посещать домашний стадион «Спартака» «Открытие Арена» за оскорбление бразильского нападающего красно-белых Луиса Адриано, у которого произошёл конфликт с защитником «армейцев» Кириллом Набабкиным во время матча предсезонного турнира в Австрии, сообщает «РБК-Спорт».
Малосолов опубликовал в «Твиттере» расистское сообщение, вызвавшее большой резонанс. Затем данный пост был удалён.
Эпизод произошёл на 42-й минуте. Набабкин после единоборства на фланге ударил по ноге лежавшего Адриано, после чего тот толкнул обидчика в спину. Главный арбитр урегулировал ситуацию, наказав обоих футболистов жёлтыми карточками.
Однако уже через минуту конфликт возобновился. В ходе борьбы в центре поля Адриано корпусом оттолкнул находившегося сзади Набабкина, после чего Кирилл несколько раз ударил соперника ногой. Форвард не стал терпеть и отмахнулся, попав защитнику рукой по лицу.
Набабкин по итогам эпизода был удалён, а Адриано остался на поле, избежав наказания.
- 1 июля 2019
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