«Севилья» объявила о переходе форварда ПСВ Люка де Йонга

«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе нападающего эйндховенского ПСВ и сборной Нидерландов Люка де Йонга. 28-летний голландский футболист заключил контракт с испанским клубом до 2023 года.



Люк де Йонг выступал в составе эйндховенского ПСВ с 2014 года. В минувшем сезоне голландский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Нидерландов, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. Также де Йонг выступает за национальную команду Нидерландов с 2011 года. Раннее Люк де Йонг играл за такие команды, как «Твенте», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Ньюкасл Юнайтед».



«Севилья» заняла 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2018/19. Чемпионом Испании по итогам сезона стала «Барселона».

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