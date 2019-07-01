«Севилья» объявила о переходе форварда ПСВ Люка де Йонга
«Севилья» на официальном сайте объявила о переходе нападающего эйндховенского ПСВ и сборной Нидерландов Люка де Йонга. 28-летний голландский футболист заключил контракт с испанским клубом до 2023 года.
Люк де Йонг выступал в составе эйндховенского ПСВ с 2014 года. В минувшем сезоне голландский форвард принял участие в 34 матчах чемпионата Нидерландов, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. Также де Йонг выступает за национальную команду Нидерландов с 2011 года. Раннее Люк де Йонг играл за такие команды, как «Твенте», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Ньюкасл Юнайтед».
«Севилья» заняла 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2018/19. Чемпионом Испании по итогам сезона стала «Барселона».
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- 1 июля 2019
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