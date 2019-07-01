Айртон: здорово побеждать в дерби, «Спартак» смог воспользоваться своими шансами

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (3:1).



«Побеждать в дерби всегда здорово. Мы серьёзно готовились к этому матчу, понимали его важность, несмотря на то что игра была товарищеской. Вышли на поле, начали вести свою игру, постоянно атаковали. Все знают, что футбол состоит из возможностей и шансов. Думаю, у нас получилось воспользоваться своими шансами.



Дерби — это прежде всего эмоции. В том матче на поле они тоже были. Не всегда, конечно, конструктивные. Но мы попытались абстрагироваться от инцидента и сделать свою работу», — сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице предсезонного турнира в Австрии. После двух туров в активе красно-белых три очка. Столько же баллов на счету «Ростова», уступающего столичной команде по дополнительным показателям. «Краснодар» (6) занимает первое место. На последней строчке располагается ЦСКА (0).