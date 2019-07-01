Айртон: здорово побеждать в дерби, «Спартак» смог воспользоваться своими шансами

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (3:1).
«Побеждать в дерби всегда здорово. Мы серьёзно готовились к этому матчу, понимали его важность, несмотря на то что игра была товарищеской. Вышли на поле, начали вести свою игру, постоянно атаковали. Все знают, что футбол состоит из возможностей и шансов. Думаю, у нас получилось воспользоваться своими шансами.
Дерби — это прежде всего эмоции. В том матче на поле они тоже были. Не всегда, конечно, конструктивные. Но мы попытались абстрагироваться от инцидента и сделать свою работу», — сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе «Спартака».
«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице предсезонного турнира в Австрии. После двух туров в активе красно-белых три очка. Столько же баллов на счету «Ростова», уступающего столичной команде по дополнительным показателям. «Краснодар» (6) занимает первое место. На последней строчке располагается ЦСКА (0).
- 1 июля 2019
-
22:55
-
22:48
-
22:37
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:46
-
21:44
-
21:29
-
21:24
-
21:13
-
20:59
-
20:49
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
19:55
-
19:41
-
19:40
-
19:33
-
19:27
-
19:21
-
19:14
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:15
-
18:14
-
17:55
-
17:51
-
17:47