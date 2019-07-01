Федун — Карпину: под скандинава косишь?
Владелец «Спартака» Леонид Федун подшутил над главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, сравнив его со скандинавом из-за бороды. Эпизод произошёл во время матча «Спартак» — ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире в Австрии.
Федун: Это самое, ты под скандинава всё косишь?
Карпин: Старенький уже стал, чо)
Ф: Ты и так не молодой, зачем себя старишь?
К: Я и говорю, 50 лет.
Видео общения Федуна и Карпина можно посмотреть в «твиттере» журналиста Ивана Карпова.
Напомним, Карпин работал в «Спартаке» главным тренером и генеральным директором с 2009 по 2014 год. В этот период красно-белые дважды становились серебряными призёрами чемпионата России. В минувшем сезоне «Ростов» дважды обыграл «Спартак» (1:0, 2:1) в матчах Российской Премьер-Лиги.
Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём
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