Федун — Карпину: под скандинава косишь?

Владелец «Спартака» Леонид Федун подшутил над главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, сравнив его со скандинавом из-за бороды. Эпизод произошёл во время матча «Спартак» — ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире в Австрии.

Федун: Это самое, ты под скандинава всё косишь?

Карпин: Старенький уже стал, чо)

Ф: Ты и так не молодой, зачем себя старишь?

К: Я и говорю, 50 лет.

Видео общения Федуна и Карпина можно посмотреть в «твиттере» журналиста Ивана Карпова.

Напомним, Карпин работал в «Спартаке» главным тренером и генеральным директором с 2009 по 2014 год. В этот период красно-белые дважды становились серебряными призёрами чемпионата России. В минувшем сезоне «Ростов» дважды обыграл «Спартак» (1:0, 2:1) в матчах Российской Премьер-Лиги.