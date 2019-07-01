Романьоли провёл первую тренировку со «Спартаком»

Сегодня, 1 июля, «Спартак» провёл очередную тренировку на сборе в Австрии в рамках подготовки к новому сезону, сообщается на официальном сайте красно-белых.



Занятие носило восстановительный характер для тех игроков «Спартака», которые накануне приняли участие в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА (3:1). Остальные футболисты работали на тренировке в обычном режиме. Участие в командном занятии «Спартака» принял новичок команды, голкипер Андреа Романьоли. Эта тренировка стала первой для итальянского голкипера в московском клубе.



Андреа является воспитанником «Ромы», но за главную команду не сыграл ни одного матча. В январе 2019 года голкипер на правах аренды перешёл в клуб Серии С «Пистоезе». В составе «Пистоезе» Романьоли принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола.

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