Тео Эрнандес прошёл медосмотр для перехода в «Милан»

Французский защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес прошёл медицинское обследование для перехода в «Милан», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, официально о трансфере может быть объявлено уже завтра, 2 июня. Ранее сообщалось, что по условиям сделки итальянский клуб арендует игрока с обязательством выкупа за € 20 млн. Сам Эрнандес подпишет с «Миланом» контракт на четыре года и будет получать € 1,8 млн за сезон после вычета налогов.

Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. В минувшем сезоне 21-летний защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.