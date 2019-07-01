«Саутгемптон» выкупил Ингса у «Ливерпуля» за € 22,2 млн

Нападающий Дэнни Ингс стал полноценным игроком «Саутгемптона», сообщается на официальном сайте клуба.

«Святые» выкупили трансфер форварда у «Ливерпуля». Сумма сделки составила € 22,2 млн. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

«Подписав контракт, я чувствую себя прекрасно. Я следил за собой в течение лета и теперь просто рвусь в новый сезон. Лично для меня это большой сезон. Я чувствую, что это моё самое захватывающее время», — сказал Ингс.

В минувшем сезоне 26-летний Ингс выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В составе клуба форвард принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги (23 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (3 — с пенальти) и отдал три результативные передачи.