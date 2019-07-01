Гвардиола: не вернусь в Германию или «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в Германии и Испании. Напомним, ранее каталонский специалист возглавлял такие клубы, как «Барселона» и мюнхенская «Бавария».



«Больше всего я рад тому, что смог доказать людям, которые говорили, что у меня не получится работать одинаково успешно в Германии и в английской Премьер-лиге, что они были неправы. В Англии у меня есть всё для осуществления моих замыслов. Я не вернусь в „Барселону“ или Германию. Где ещё я смогу играть в лиге, настолько же прекрасной, как АПЛ? В „Манчестер Сити“ у меня есть всё, что нужно. А работать дома, в Испании, тяжело, потому что эмоций больше и пресс-конференции жёстче», — приводит слова Гвардиолы Ara.

Гвардиола: я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, но АПЛ для меня в приоритете