Бакаев — игрокам «Спартака»: надеюсь, мы станем чемпионами

Полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву сегодня, 1 июля, исполнилось 23 года. Во время вручения ему праздничного торта футболист обратился к партнёрам по команде.
«Хочу сказать всем спасибо за поздравления. Очень рад вернуться в «Спартак». Желаю каждому удачного сезона. Надеюсь, мы станем чемпионами. Я уверен, что это нам по силам», — приводятся слова Бакаева в официальном «твиттере» «Спартака».
Бакаев является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В составе «канониров» он принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.
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