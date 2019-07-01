Бакаев — игрокам «Спартака»: надеюсь, мы станем чемпионами

Полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву сегодня, 1 июля, исполнилось 23 года. Во время вручения ему праздничного торта футболист обратился к партнёрам по команде.

«Хочу сказать всем спасибо за поздравления. Очень рад вернуться в «Спартак». Желаю каждому удачного сезона. Надеюсь, мы станем чемпионами. Я уверен, что это нам по силам», — приводятся слова Бакаева в официальном «твиттере» «Спартака».

Бакаев является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне хавбек на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В составе «канониров» он принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.