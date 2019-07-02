«Арсенал» интересуется Браими

«Арсенал» проявляет интерес к алжирскому нападающему Ясину Браими, утверждает Gazzette du Fennec.

По данным источника, английский клуб ведёт с агентом футболиста переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Форвард является свободным агентом, поэтому может достаться «канонирам» бесплатно.

Ради перехода в «Арсенал» Браими готов отклонить более выгодные варианты, которые предлагают ему подписной бонус в размере € 4 млн. По мнению форварда, «Арсенал» соответствует его амбициям.

В минувшем сезоне 29-летний Браими выступал за «Порту». В составе «драконов» алжирец принял участие в 32 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.