Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.

В сезоне-2019/20 26-летний вратарь будет выступать под 1-м номером, ранее принадлежавшем немецкому голкиперу Лорису Кариусу.

Напомним, в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» Кариус допустил две грубые ошибки. После того сезона немец был отдан в аренду в «Бешикташ», где выступает до сих пор.

Алисон выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом голкипер стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. С 2015 года Алисон играет за национальную команду Бразилии. Ранее бразильский вратарь выступал за такие клубы, как «Интернасьонал» и «Рома».