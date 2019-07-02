Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»
Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.
В сезоне-2019/20 26-летний вратарь будет выступать под 1-м номером, ранее принадлежавшем немецкому голкиперу Лорису Кариусу.
Напомним, в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» Кариус допустил две грубые ошибки. После того сезона немец был отдан в аренду в «Бешикташ», где выступает до сих пор.
Алисон выступает в составе «Ливерпуля» с 2018 года. Вместе с мерсисайдским клубом голкипер стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19. С 2015 года Алисон играет за национальную команду Бразилии. Ранее бразильский вратарь выступал за такие клубы, как «Интернасьонал» и «Рома».
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