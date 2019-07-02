Абел Феррейра стал главным тренером ПАОКа
Португальский специалист Абел Феррейра назначен новым главным тренером ПАОКа, сообщается на официальном сайте греческой команды. Соглашение рассчитано на три года.
До этого 40-летний португалец возглавлял «Брагу», которая в минувшем сезоне под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Португалии и пробилась в Лигу Европы.
Предыдущим наставником ПАОКа был Рэзван Луческу. В прошлом сезоне румынский специалист привёл греческую команду к чемпионским медалям спустя 24 года и выиграл Кубок страны. Луческу возглавлял ПАОК с 2017 года. Президентом команды является российский предприниматель Иван Саввиди.
Ранее сообщалось, что греческий клуб может возглавить бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.
Каррера может стать главным тренером ПАОКа
- 2 июля 2019
-
07:56
-
07:31
-
07:05
-
06:17
-
05:53
-
05:30
-
03:46
-
01:59
-
00:55
-
00:43
-
00:40
-
00:15
- 1 июля 2019
-
23:44
-
23:37
-
23:32
-
23:19
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:37
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:46
-
21:44
-
21:29
-
21:24
-
21:13
-
20:59
-
20:49
-
20:29
-
20:28
-
20:13
-
19:55
-
19:41
Партнерский контент