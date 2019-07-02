Абел Феррейра стал главным тренером ПАОКа

Португальский специалист Абел Феррейра назначен новым главным тренером ПАОКа, сообщается на официальном сайте греческой команды. Соглашение рассчитано на три года.

До этого 40-летний португалец возглавлял «Брагу», которая в минувшем сезоне под его руководством заняла четвёртое место в чемпионате Португалии и пробилась в Лигу Европы.

Предыдущим наставником ПАОКа был Рэзван Луческу. В прошлом сезоне румынский специалист привёл греческую команду к чемпионским медалям спустя 24 года и выиграл Кубок страны. Луческу возглавлял ПАОК с 2017 года. Президентом команды является российский предприниматель Иван Саввиди.

Ранее сообщалось, что греческий клуб может возглавить бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.