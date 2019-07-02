Источник: Кварацхелия подписал контракт с «Рубином»

По данным сайта Transfermarkt.ru, казанский «Рубин» подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией, выступавшим во второй половине прошлого сезона на правах аренды в московском «Локомотиве».
Срок действия арендного соглашения грузинского футболиста с «железнодорожниками» истёк 30 июня. Игрок не стал подписывать с «Локомотивом» полноценный контракт, несмотря на предварительную договорённость.
В составе московского клуба 18-летний Кварацхелия принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году Кварацхелия перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.
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