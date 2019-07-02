«Рома» хочет арендовать у «Ювентуса» Игуаина

«Ювентус» может принять предложение «Ромы» по переходу нападающего Гонсало Игуаина. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб собирается взять в аренду аргентинского футболиста. Однако пока что «Рома» ещё не договорилась с Игуаином по условиям личного соглашения.



Ранее Никола Игуаин, брат и агент нападающего, сообщил, что Гонсало хочет провести в «Ювентусе» оставшиеся два года по контракту.



В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»