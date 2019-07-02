Отец Неймара: не собираюсь отправляться в Барселону для ведения переговоров
Отец форварда «ПСЖ» Неймара опроверг информацию о своём возможном отъезде в Барселону для ведения переговоров о переходе в каталонский клуб.
«Я не собираюсь отправляться в Барселону, чтобы провести переговоры. Я нахожусь в Бразилии, и я буду оставаться здесь, пока мы не вернёмся в Париж с моим сыном», — приводит слова отца Неймара FOX Sports.com.br.
Напомним, в ходе пребывания Неймара в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в «Барселону». В минувшем сезоне на клубном уровне бразилец сыграл 28 матчей. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
Президент Ла Лиги высказался против возможного возвращения Неймара в «Барселону»
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