Гуренко: РПЛ? Если вам не интересно на такие игры ходить, то мне будет интересно

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав Российской Премьер-Лиги.



Я уже отвечал на этот вопрос и повторюсь. Тут не стоит вопрос, как я понимаю, что там будет играть «Динамо-Минск», БАТЭ или другой клуб. Вопрос стоит — выставить команду от Беларуси. Кто там будет тренер, кто будет спонсировать — это другой момент. Плюс какой? В Беларусь приедут очень хорошие команды. В 80-е годы, когда был общий чемпионат, было очень интересно, полные стадионы собирались.



Второй момент. А где развиваться нашим белорусским футболистам? В свое время мы уезжали в Россию, правильно? Почему? Потому что россияне тогда не могли себе позволить игроков уровня Халка. Поэтому приезжали белорусы и играли в чемпионате России. Сейчас же любой российский клуб, тот же «Зенит», практически любого иностранца может приобрести. И мы не конкуренты там. А где нам? Мы хотим обыгрывать на уровне сборной немцев. А где будут развиваться футболисты? В каком чемпионате? Белорусском? Очень сложно. Развиваться может только один клуб, который играет в групповых этапах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Потому что это международные матчи. И то там, представьте, на нас не всегда выходят с максимальной концентрацией.



Мы должны думать о будущем. А мы сейчас начинаем рассказывать, политику приплетать. Спорт вне политики. Почему бы не сесть за стол переговоров и не попробовать? Мы все время говорим, надо что-то менять, надо что-то менять… Так давайте перестанем говорить и начнем что-то делать. Это мое мнение. Если оно кому-то не нравится, так оно и не должно всем нравиться. Это основные аргументы. Я вижу больше плюсов. А минусы какие? Что к нам будут классные клубы приезжать? А как называться будет команда? Можем референдум провести и выбрать название.



Играют же наши гандболисты, хоккеисты, баскетболисты в России, правильно? Участвуют? А на футбол все тут как это… Если вам не интересно будет на такие игры ходить, то мне будет интересно. Увидеть «Локомотив», «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Хорошие российские клубы. Почему нет? Мы точно ничего не теряем", — цитирует Гуренко «Прессбол».

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