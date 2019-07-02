Перед матчем с Аргентиной Алисон вспомнил о победах над «Барселоной» и Месси
Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер высказался о полуфинальном матче Кубка Америки с национальной командой Аргентины. 26-летний вратарь вспомнил о своих победах с «Ромой» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов над «Барселоной», за которую выступает капитан аргентинцев Лионель Месси.
«Я уверен в своей команде, в своей работе, в том, что мы намерены показать отличный футбол, мы должны быть готовы ко всему. „Рома“ и „Ливерпуль“ — это две разные истории, которые, к счастью, оказались счастливыми для меня. Я выступал за две команды, которые играли коллективно. Я пережил два важных события. Но в такой игре нет места для ошибок, каждый должен выкладываться на полную. Мы должны быть готовыми ко всему», — цитирует Алисона Goal.com.
Тите: Аргентина — это не только набор индивидуальностей
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