Перед матчем с Аргентиной Алисон вспомнил о победах над «Барселоной» и Месси

Голкипер сборной Бразилии Алисон Бекер высказался о полуфинальном матче Кубка Америки с национальной командой Аргентины. 26-летний вратарь вспомнил о своих победах с «Ромой» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов над «Барселоной», за которую выступает капитан аргентинцев Лионель Месси.

«Я уверен в своей команде, в своей работе, в том, что мы намерены показать отличный футбол, мы должны быть готовы ко всему. „Рома“ и „Ливерпуль“ — это две разные истории, которые, к счастью, оказались счастливыми для меня. Я выступал за две команды, которые играли коллективно. Я пережил два важных события. Но в такой игре нет места для ошибок, каждый должен выкладываться на полную. Мы должны быть готовыми ко всему», — цитирует Алисона Goal.com.