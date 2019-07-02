Наставник «Славии»: против перехода в РПЛ, потеряем наш самобытный чемпионат
Главный тренер мозырской «Славии» Михаил Мартинович прокомментировал информацию о возможном включении белорусского клуба в состав Российской Премьер-Лиги.
Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
«Я против. Причин много. И главная из них – если эта идея будет реализована, то в таком случае мы просто потеряем наш самобытный чемпионат, высшую лигу. К тому же многие молодые футболисты, которые сейчас играют за дублирующие составы наших сильнейших клубов, будут вынуждены отправиться во вторую лигу. Данный фактор также необходимо учитывать. Это моё мнение», — цитирует Мартиновича «Прессбол».
Наставник «Динамо-Брест»: было бы супер играть в чемпионате России
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